Ascolti TV | Venerdì 28 Novembre 2025

Davidemaggio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, venerdì 28 novembre 2025, su Rai1 The Voice Senior  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Tradimento ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Ronin  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene presentano: La Cura  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  FarWest  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Propaganda Live  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Hanno Ucciso l’Uomo Ragno  ottiene.000 spettatori (%) nel primo episodio e.000 spettatori (%) nel secondo episodio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv venerd236 28 novembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 28 Novembre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

ascolti tv venerd236 28Ascolti tv venerdì 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di venerdì 28 novembre: i dati di Tradimento in onda su Canale 5 e The Voice Senior su Rai 1. fanpage.it scrive

ascolti tv venerd236 28Ascolti tv del 28 novembre, Antonella Clerici contro Tradimento. Gerry Scotti unico - Gerry Scotti ha cambiato orario su Canale 5 per i buchi nel palinsesto: gli ascolti. Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 28