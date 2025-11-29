Ascolti TV | Venerdì 28 Novembre 2025 The Voice Senior sale al 22.5% Tradimento chiude al 15.3%

Nella serata di ieri, venerdì 28 novembre 2025, su Rai1 The Voice Senior ha interessato 3.343.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.477.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Ronin intrattiene 494.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 861.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 FarWest segna 463.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.065.000 spettatori (8.5%). Su La7 Insider – Dieto la verità raggiunge 274.000 spettatori e l'1.9%. Su Tv8 Hanno Ucciso l'Uomo Ragno ottiene 711.

