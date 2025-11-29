Ascolti TV venerdì 28 novembre 2025 | The Voice Senior domina al 22,5% Tradimento al 15,3%

Nella serata di venerdì 28 novembre 2025, Rai1 si conferma leader degli ascolti grazie a The Voice Senior. Dopo la presentazione di 18 minuti seguita da 3.430.000 spettatori (17,5% di share), il talent show ha interessato 3.343.000 spettatori con uno share del 22,5% dalle 21:42 alle 00:13. Su Canale5, il film Tradimento ha raccolto 2.477.000 spettatori (15,3%) dalle 21:46 alle 23:38, mentre su Rai2, Ronin ha intrattenuto 494.000 spettatori (3,1%). Su Italia1, dopo l'anteprima di 31 minuti (808.000 – 4,1%), Le Iene presentano: La Cura ha interessato 861.000 spettatori (6,9%). Su Rai3, dopo la presentazione di 44 minuti (592.

