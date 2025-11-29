Ascolti tv The Voice Senior trionfa su Tradimento

I dati degli ascolti tv del 28 novembre mostrano la vittoria di The Voice Senior nonostante la soap turca trasmettesse il finale di stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, The Voice Senior trionfa su Tradimento

Leggi anche questi approfondimenti

Antonella sarà nerissima!!! https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/pazzi-ascolti-il-21-novembre-rai-1-vince-ma-che-disastro-affari-tuoi-e-the-voice-senior - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici regina degli ascolti in prima serata. La nuova edizione di "The Voice Senior", il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, ha dominato la prima serata televisiva con il 22,6% di share e 3 milioni 297 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Ascolti tv venerdì 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di venerdì 28 novembre: i dati di Tradimento in onda su Canale 5 e The Voice Senior su Rai 1. Secondo fanpage.it

Ascolti TV 28 novembre 2025: The Voice Senior batte il finale di Tradimento - Ecco gli ascolti tv di prima serata del 28 novembre 2025: in prima serata il finale di Tradimento e The Voice Senior. Si legge su ultimenotizieflash.com

Ascolti tv: The Voice Senior cresce e domina la serata, bene Le Iene - Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1The Voice Senior condotto da Antonella Clerici conquistare una media di ... Da iltempo.it