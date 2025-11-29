Ascolti tv | The Voice Senior cresce e domina la serata bene Le Iene

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1The Voice Senior condotto da Antonella Clerici conquistare una media di 3.343.000 spettatori pari al 22.5% di  share. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.477.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2, il film Ronin con Robert De Niro totalizza una media di 494.000 individui all'ascolto pari al 3.1% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.2% pari a una media di 463.000 teste. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.065.000 spettatori pari all'8.5% di share. 🔗 Leggi su Iltempo.it

