Ascolti tv del 28 novembre Antonella Clerici contro Tradimento Gerry Scotti unico
Antonella Clerici è la regina del venerdì sera con The Voice Senior su Rai 1. Mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della soap turca, Tradimento. Nel prime time ci sono stati dei ritocchi sugli orari a causa dello sciopero generale ed approfittarne è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Dopo il grande successo de La Ruota dei Campioni, Canale 5 ha anticipato l’orario della Ruota della Fortuna, tappando i buchi nel palinsesto che si sono creati a causa dello sciopero. Mentre in prima serata Antonella Clerici su Rai 1 con The Voice Senior non teme rivali. Oltre a Tradimento, su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano: La cura. 🔗 Leggi su Dilei.it
