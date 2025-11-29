Antonella Clerici è la regina del venerdì sera con The Voice Senior su Rai 1. Mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata della soap turca, Tradimento. Nel prime time ci sono stati dei ritocchi sugli orari a causa dello sciopero generale ed approfittarne è Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Dopo il grande successo de La Ruota dei Campioni, Canale 5 ha anticipato l’orario della Ruota della Fortuna, tappando i buchi nel palinsesto che si sono creati a causa dello sciopero. Mentre in prima serata Antonella Clerici su Rai 1 con The Voice Senior non teme rivali. Oltre a Tradimento, su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano: La cura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 28 novembre, Antonella Clerici contro Tradimento. Gerry Scotti unico