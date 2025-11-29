Ascolti tv 28 novembre 2025 | The Voice Senior Tradimento Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di venerdì 28 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ The Voice Senior ” contro “ Tradimento “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 28 novembre 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Tradimento. Auditel ieri sera, 28 novembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Tradimento”. Chi ha vinto? Rai1: The Voice Senior, la prima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 28 novembre 2025: The Voice Senior, Tradimento, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Scopri altri approfondimenti

Ascolti TV | Giovedì 27 Novembre 2025. La Ruota dei Campioni vince col 24.8%, Un Professore tiene al 20% I dati auditel della giornata di ieri - facebook.com Vai su Facebook

Le grandi trasformazioni nascono dall’ascolto. Dal 12 al 14 novembre il Dipartimento sarà a Bologna per la 42ª Assemblea Anci, per incontrare i Comuni italiani e condividere idee, strumenti e progetti che rendono la #PA più moderna e vicina ai cittadini. #anci Vai su X

Ascolti tv venerdì 28 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di venerdì 28 novembre: i dati di Tradimento in onda su Canale 5 e The Voice Senior su Rai 1. Da fanpage.it

Ascolti tv ieri 28 novembre: share tv e dati auditel. - Ascolti tv ieri 28 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 28 novembre 2025. Secondo mam-e.it

Ascolti tv del 28 novembre, Antonella Clerici contro Tradimento. Gerry Scotti unico - Gerry Scotti ha cambiato orario su Canale 5 per i buchi nel palinsesto: gli ascolti. dilei.it scrive