Ascensore fuori uso da 3 anni al liceo Croce | Alunna con le stampelle portata in classe sulle spalle dal padre

Da oltre tre anni, nel plesso di via Imera 145, di proprietà del Comune, sede dell'istituto comprensivo Colozza-Bonfiglio e del liceo scientifico statale Benedetto Croce, l'ascensore è fuori servizio. Nonostante segnalazioni continue, sopralluoghi e tecnici inviati dal Comune, la riparazione è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it