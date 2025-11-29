Ascensore fuori uso al cimitero di Roveleto inaccettabile

Il consigliere comunale Filippo Bruschi torna a segnalare pubblicamente due problematiche ormai da tempo irrisolte sul territorio comunale di Cadeo, chiedendo un intervento urgente da parte dell’amministrazione.«La prima - dice - riguarda via Aldo Moro a Roveleto, dove la pavimentazione in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L’ascensore di via Magenta purtroppo è fuori servizio per un guasto causato dalla rottura di un componente dell’impianto. Abbiamo già attivato il manutentore che si é attivato immediatamente per la fornitura dei pezzi necessari alla riparazione. A causa della l - facebook.com Vai su Facebook

Degrado al cimitero. Fuori uso il computer per trovare le tombe. Anche lapidi a terra - Tra Natale e Capodanno, come capita spesso durante le festività, in tanti si sono recati al cimitero cittadino di Borgo Solestà per portare un saluto ai propri cari defunti. Scrive ilrestodelcarlino.it

Macerata, fuori uso anche il secondo ascensore: tutti sulle scale tra scritte e degrado - MACERATA Era una concreta probabilità, venerdì sera è diventata realtà: il secondo ascensore che collega la galleria pedonale dei giardini Diaz con via Crescimbeni è andato fuori uso. Segnala corriereadriatico.it

Guasto all’ospedale. Ascensore fuori uso - Da qualche tempo non è in funzione l’ascensore all’ospedale di Campostaggia. Da lanazione.it