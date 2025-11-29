Arteta sostiene che ci sarà ancora dell’altro dalla Rice prima della resa dei conti del Chelsea

2025-11-29 15:18:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mikel Arteta insiste che Declan Rice non abbia ancora raggiunto il suo massimo mentre l’Arsenal si prepara ad affrontare il Chelsea domenica, dove il centrocampista dovrebbe confrontarsi con Enzo Fernandez e Moises Caicedo in uno degli incontri a centrocampo più attesi della stagione. I tre giocatori hanno ottenuto compensi superiori a 300 milioni di sterline combinati, ciascuno arrivando a somme superiori a 100 milioni di sterline, e in questa stagione sono stati regolarmente tra i migliori giocatori della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com