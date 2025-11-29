Arrestati quattro componenti della Banda del silicone

Quattro cittadini georgiani, tutti con precedenti penali e di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Udine. Sono accusati di aver messo a segno diversi furti nelle zone di Udine Est, Udine Ovest e nel centro città. I militari del Nucleo operativo e radiomobile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it