Armani ridisegna il cda con Bizzarri
La Giorgio Armani spa ha composto il suo nuovo consiglio di amministrazione che ieri si è riunito per la prima volta. I membri scelti dalla Fondazione Giorgio Armani e dagli eredi, seguendo le volontà testamentarie del fondatore, sono otto (rispetto ai sette precedenti), di cui tre rappresentanti della famiglia dello stilista scomparso lo scorso 4 settembre. Quattro consiglieri sono esperti nel settore della moda e della finanza senza deleghe operative, poi ci sono l'amministratore delegato che ha anche le funzioni di direttore generale, unico dipendente previsto nel cda, cui è affidata la gestione operativa dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Armani ridisegna la governance: Bizzarri e Hooks nel nuovo cda post-Giorgio f.mtr.cool/hliiliammt #armani #economymagazine Vai su X
Il nuovissimo Pelagos Ultra certificato dal METAS sfoggia un bracciale ridisegnato in titanio, con sistema di regolazione rapida brevettato dotato di un nuovo indicatore visivo, ed è completato da un cinturino in caucciù nero e una prolunga per l’immersione. #T - facebook.com Vai su Facebook
Armani, nel cda entrano Bizzarri, Hooks e Moratti - La Giorgio Armani spa annuncia il nuovo cda composto da otto membri, tra cui familiari ed esperti del settore moda e finanza, per guidare l'azienda nel rispetto dei principi fondanti del suo creatore ... Da msn.com
Bizzarri entra nel board di Armani, mentre Kering pesca da Renault - L'ex CEO di Gucci Marco Bizzarri entra nel board di Armani Group, mentre Kering pesca ancora manager da Renault ... Si legge su laconceria.it
Giorgio Armani, definito il nuovo cda della società. Dentro anche Bizzarri e Marchetti - La società ha annunciato questa mattina di avere definito il proprio nuovo consiglio ... Come scrive pambianconews.com