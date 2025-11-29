La Giorgio Armani spa ha composto il suo nuovo consiglio di amministrazione che ieri si è riunito per la prima volta. I membri scelti dalla Fondazione Giorgio Armani e dagli eredi, seguendo le volontà testamentarie del fondatore, sono otto (rispetto ai sette precedenti), di cui tre rappresentanti della famiglia dello stilista scomparso lo scorso 4 settembre. Quattro consiglieri sono esperti nel settore della moda e della finanza senza deleghe operative, poi ci sono l'amministratore delegato che ha anche le funzioni di direttore generale, unico dipendente previsto nel cda, cui è affidata la gestione operativa dell'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Armani ridisegna il cda con Bizzarri