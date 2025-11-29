Aria di Natale a Perugia | Luca Giommini celebra l’arte pasticcera della moglie Lorena Paradisi

Con l’arrivo delle festività natalizie, anche il clima a Perugia si tinge di dolcezza. Luca Giommini, editore della radio umbra Primantennafm, ha voluto celebrare sui social l’arte pasticcera della moglie, Lorena Paradisi, una vera maestra nel creare prelibatezze che incantano i palati e conquistano il cuore. In un post su Facebook, Giommini ha scritto con un pizzico di ironia: “Aria di Natale, lei è già al lavoro, basteranno?”, lasciando intendere che i suoi dolci natalizi sono ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della tradizione enogastronomica perugina. Lorena Paradisi regala a ogni piatto un tocco di originalità a beneficio dell’editore Luca Giommini e di tutta la famiglia, nipoti inclusi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

