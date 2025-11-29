Ari 345 Retro tre ruote elettrico per le consegne in città
Il produttore tedesco Ari Motors fa rivivere lo spirito dell'Ape Piaggio con un triciclo elettrico, costruito nella Repubblica Ceca. 100 km di autonomia e la possibilità di averlo ora anche con la cabina aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
