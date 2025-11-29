Ari 345 Retro tre ruote elettrico per le consegne in città

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il produttore tedesco Ari Motors fa rivivere lo spirito dell'Ape Piaggio con un triciclo elettrico, costruito nella Repubblica Ceca. 100 km di autonomia e la possibilità di averlo ora anche con la cabina aperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

