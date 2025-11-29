Arezzo ruba collana da 2.000 euro in gioielleria | denunciato 20enne
Entrato in una gioielleria con la scusa di voler cercare un regalo per la madre, dopo pochi istanti avrebbe afferrato una collana del valore di circa duemila euro per poi fuggire. È accaduto nel centro di Arezzo. Il presunto ladro, un giovane di vent’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato per furto aggravato dagli agenti della questura. Il titolare, accortosi dell’ammanco subito dopo l’uscita del ragazzo, ha contattato il 112 riferendo anche un dettaglio significativo: nello scorso aprile aveva subìto un furto simile e sospettava che l’autore fosse lo stesso. I poliziotti, visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza interna, hanno riconosciuto il giovane, con precedenti specifici. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
"Cerco un regalo per mia madre" e ruba una preziosa collana - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo, ruba collana da 2.000 euro in gioielleria: denunciato 20enne - Entrato in una gioielleria con la scusa di voler cercare un regalo per la madre, dopo pochi istanti avrebbe afferrato una collana del valore di circa duemila ... Lo riporta lapresse.it
Ruba una collana da 2 mila euro fingendo di dover fare un regalo alla madre: rintracciato e denunciato dalla Polizia - È entrato in una gioielleria del centro di Arezzo e si è fatto mostrare alcuni preziosi, spiegando di dover fare un regalo alla madre. Come scrive corrierediarezzo.it
"Cerco un regalo per mia madre" e ruba una preziosa collana - A lui la polizia è risalita visionando le immagini di videosorveglianza della gioielleria ... toscanamedianews.it scrive