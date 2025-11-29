Arezzo | arrestato mentre spaccia davanti a un asilo a Pescaiola
Spacciava davanti a un asilo. Arrestato. Ecco il fatto: gli agenti delle volanti della questura di Arezzo hanno sorpreso un uomo di 32 anni mentre cedeva droga seduto su una panchina proprio di fronte a un asilo della città toscana, nella zona di Pescaiola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
