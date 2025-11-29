Apposizione di una targa dedicata alla canzone Napule è di Pino Daniele in via Partenope

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica ha deliberato all’unanimità l’apposizione di una targa commemorativa dedicata alla celebre canzone “Napule è” di Pino Daniele. La targa sarà collocata in via Partenope, sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”, un luogo simbolico e di grande valore storico-artistico. In quella curva di via Partenope, infatti, Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di “Napule è”. Quel punto esatto della mappa cittadina, individuato grazie alla biografia del cantautore, scritta dal figlio Alessandro, diventerà, così, un riferimento per tutti i napoletani e per quei visitatori che affolleranno il lungomare partenopeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

