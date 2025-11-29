apple tv presenta un cyberpunk rivoluzionario che potrebbe superare blade runner

Il panorama della serie televisiva di fantascienza si prepara a nuovi eventi di grande impatto, grazie a due produzioni attualmente in fase di sviluppo e pronte a debuttare nel 2026. Da un lato, il reboot di Blade Runner con Blade Runner 2099, dall’altro, l’attesissima trasposizione di Neuromancer da parte di Apple TV+. Entrambe le produzioni promettono di ridefinire il genere cyberpunk, attirando l’interesse di un pubblico appassionato e di critica. Le aspettative su Neuromancer sono particolarmente alte, grazie alla rilevanza del romanzo di William Gibson e alla capacità di Apple TV+ di realizzare la sua visione con precisione fedele all’opera originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

