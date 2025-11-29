Appiano Gentile Inter | i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Pisa in viaggio per la Toscana

Internews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO contro l’Atletico Madrid in Champions League, si preparano alla sfida di domani in campionato contro il Pisa. La squadra è partita oggi per la Toscana: ci sarà Mkhitaryan al rientro tra i convocati, assente invece Bonny per influenza. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter i nerazzurri si preparano alla sfida contro il pisa in viaggio per la toscana

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Pisa, in viaggio per la Toscana

Contenuti che potrebbero interessarti

appiano gentile inter nerazzurriInter, buone notizie: un nerazzurro verso il rientro dopo l’infortunio - Le ultimissime notizie Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter di Cr ... Segnala calcionews24.com

appiano gentile inter nerazzurriInter, svolta in attacco a gennaio? Ecco cosa trapela in queste ore - Il calciomercato invernale si avvicina, e Marotta vuole accontentare il suo allenatore: il punto sul parco attaccanti ... Si legge su spaziointer.it

Qui Inter, Dumfries e altri due nerazzurri in dubbio per il Milan - Come il Milan, così anche l'Inter ha ripreso a lavorare da due giorni al BPER Training Centre di Appiano Gentile, con mister Cristian Chivu che ha riabbracciato praticamente ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Nerazzurri