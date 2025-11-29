Appiano Gentile Inter | i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Pisa in viaggio per la Toscana
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO contro l’Atletico Madrid in Champions League, si preparano alla sfida di domani in campionato contro il Pisa. La squadra è partita oggi per la Toscana: ci sarà Mkhitaryan al rientro tra i convocati, assente invece Bonny per influenza. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
