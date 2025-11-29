Appello di una coppia per un senzatetto nella pinetina di viale Primo Vere | Non può resistere con freddo e pioggia

Ilpescara.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Volevo segnalare, anche a nome di altri residenti, la presenza da almeno due settimane, di un senzatetto nella pinetina di viale Primo Vere (di fronte al civico 70), subito dopo il fosso Vallelunga direzione Francavilla». È la segnalazione che proviene da un nostro lettore della zona sud di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

