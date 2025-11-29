Appalti truccati dissequestrati gli 80 mila euro in contanti trovati nelle case di Totò Cuffaro
Dissequestrati gli 80 mila euro in contanti ritrovati dai carabinieri del Ros in due abitazioni dell'ex governatore Totò Cuffaro, sul quale pende una richiesta di arresto tra l'altro per associazione a delinquere e corruzione, lo scorso 11 novembre. Il tribunale del Riesame ha infatti annullato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
L’inchiesta sugli appalti truccati in Sicilia, Romano insiste sulle chat. La Procura avvia l’iter per richiederle alla Camera La notizia: https://qds.it/inchiesta-appalti-truccati-sicilia-romano-chat-procura-iter-camera/ - facebook.com Vai su Facebook
Appalti truccati e comitati d’affari occulti: Cuffaro rischia il carcere, la Sicilia trema Vai su X
Appalti truccati, chiesti gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - Segnala tg24.sky.it
Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti - Sequestrati a Salvatore Cuffaro dai carabinieri del Ros 80 mila euro in contanti nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana. Secondo adnkronos.com
Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - ilmessaggero.it scrive