Anziani e invecchiamento attivo | a Forlì il primo incontro del percorso Connessioni

il Centro CVS di Forlì ha ospitato il primo incontro territoriale promosso dal Forum provinciale del Terzo Settore di Forlì-Cesena all’interno del percorso “Connessioni”. Un appuntamento pensato per avviare un confronto strutturato tra le realtà del non profit locale, inaugurato con un focus. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

