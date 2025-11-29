Antonio Zaru e la collezione 2026 Storia di un Sogno | il nuovo capitolo che nasce a Montevecchio
Nel cuore di Montevecchio, frazione del Comune di Guspini in Sardegna, lo stilista Antonio Zaru ha scelto di ambientare il lancio della sua nuova collezione 2026, intitolata “Storia di un Sogno”. Un progetto che riporta il suo lavoro creativo alle origini e che intreccia in modo diretto il percorso personale, la memoria familiare e la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Nella fede nel Signore Risorto vi comunichiamo la notizia dell'improvvisa nascita al Cielo di padre Roberto Zaru , a seguito di un arresto cardiaco post-operatorio. Affidiamo alla Misericordia di Dio questo nostro fratello. La celebrazione eucaristica esequiale in - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Marras collezione Autunno/Inverno 2025-2026 - 2026 guarda 747 • di Stile e trend Giorgio Armani Privé collezione Autunno/Inverno 2025- Lo riporta youmedia.fanpage.it
Antonio Marras collezione Primavera/Estate 2026 - Le 6 scarpe più originali viste alle sfilate Primavera/Estate 2026 di Parigi e Milano Dai sabot che sembrano origami ai mocassini aperti dietro, dagli zoccoli in stile boho chic alle pump con decori ... Come scrive youmedia.fanpage.it
La sfilata Antonio Marras stuzzica la nostra fantasia, vestendo i “Bloomsbury” - tra cui Virginia Woolf - in vacanza ad Alghero, con abiti della tradizione sarda - Grazie alla sfilata di Antonio Marras ci sentiamo parte dei “Bloomsbury”, il gruppo culturale che si incontrava nei salotti dell'omonimo quartiere di Londra. vogue.it scrive