Antonella Mosetti a Verissimo chi è il nuovo fidanzato | ‘Non è geloso di Only Fans’

Dal dolore alla rinascita: il racconto a cuore aperto. Nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Antonella Mosetti ha ripercorso un periodo della sua vita segnato da grande dolore. L’ex volto di Non è la Rai e naufraga dell’ Isola dei Famosi ha perso da poco il padre, figura centrale nella sua storia personale. Ha raccontato di aver conservato con sé molti oggetti a cui era legatissimo: vestaglie, profumi, felpe e un piccolo pupazzo di Babbo Natale che lei stessa gli aveva regalato durante la degenza. «Lo sento ancora vicino», ha confidato, spiegando che il sogno fatto durante l’Isola dei Famosi è stato uno dei momenti più intensi vissuti lontano da casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Antonella Mosetti a Verissimo, chi è il nuovo fidanzato: ‘Non è geloso di Only Fans’

