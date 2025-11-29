Antonella Clerici la grande notizia dopo the voice senior | uno sciopero ha cambiato tutto
La serata televisiva del 28 novembre 2025 è stata un vero e proprio terremoto nei palinsesti, una di quelle notti che rimangono impresse per la loro anomalia. Un'improvvisa rivoluzione ha colto di sorpresa le principali reti generaliste, riscrivendo le regole della programmazione in diretta. La causa di questo scenario inedito? Lo sciopero dei giornalisti, che ha stravolto la durata dei telegiornali e dei programmi di approfondimento, innescando un effetto domino sull'intera offerta televisiva. Le trasmissioni della prima serata sono state così costrette a partire con largo anticipo, creando un sincronismo quasi magico tra Rai 1 e Canale 5.
