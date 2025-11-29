Anticipazioni Tu Sì Que Vales la semifinale | gli ospiti e le esibizioni del 29 novembre

La finale di Tu Sì Que Vales è sempre più vicina e la puntata di sabato 29 novembre sarà cruciale per i talenti rimasti in gara. È la penultima, la semifinale, e per l’occasione Maria De Filippi ancora una volta ha scelto di ospitare alcuni volti noti dello spettacolo, pronti ad animare l’ormai immancabile lip sync battle. Ma cosa ci aspetta, dunque, in questa prima serata di Canale 5? I semifinalisti di Tu Sì Que Vales. Quando il gioco si fa duro. I concorrenti di Tu Sì Que Vales non si tirano di certo indietro! La puntata di sabato 29 novembre è l’occasione per ammirare i talenti che più si sono distinti in questa edizione del programma di Maria De Filippi, quelli che in sostanza hanno ottenuto i “Sì” dai giudici nelle fasi precedenti, con l’approvazione del pubblico votante. 🔗 Leggi su Dilei.it

