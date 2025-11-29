Anticipazioni Ballando con le Stelle del 29 novembre torna il lastra gate e balla Ilaria D’Amico

Ballando con le stelle  torna questa sera,  sabato 29 novembre 2025, per un nuovo appuntamento in prima serata su Rai1, sempre alle 21,25. Il longevo dance show condotto da  Milly Carlucci, con al fianco  Massimiliano Rosolino, prosegue il suo percorso nella  ventesima edizione, confermando un seguito fedele nonostante una stagione tv particolarmente affollata. La puntata del 22 novembre aveva totalizzato 2.654.000 spettatori e il 24.2% di share, un risultato leggermente inferiore alla settimana precedente ma ancora significativo. Ballando con le Stelle, le anticipazioni del 29 novembre. La serata di oggi è senza esclusione di colpi: la conduttrice ha anticipato che i concorrenti saranno chiamati a confrontarsi in  sfide dirette, articolate in una prima manche che garantirà l’accesso immediato alla semifinale alla coppia vincitrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

