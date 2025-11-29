Anna Kepner fu asfissiata meccanicamente da altre persone | si riapre il giallo sulla morte della ragazza in crociera con la famiglia

La tragedia avvenuta a bordo della nave da crociera Carnival Horizon continua a far discutere, mentre emergono nuovi dettagli sulla morte di Anna Kepner, una studentessa della Florida centrale di 18 anni trovata senza vita nella sua cabina durante una vacanza ai Caraibi con la famiglia. La giovane, prossima al diploma e intenzionata ad arruolarsi nella Marina degli Stati Uniti, è stata scoperta morta il 6 novembre. Un certificato di morte fornito dalla famiglia ad ABC News indica come causa del decesso una “ asfissia meccanica ” e specifica che la ragazza “ fu asfissiata meccanicamente da un’altra o da altre persone ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

