Anna Kepner fu asfissiata meccanicamente da altre persone | si riapre il giallo sulla morte della ragazza in crociera con la famiglia
La tragedia avvenuta a bordo della nave da crociera Carnival Horizon continua a far discutere, mentre emergono nuovi dettagli sulla morte di Anna Kepner, una studentessa della Florida centrale di 18 anni trovata senza vita nella sua cabina durante una vacanza ai Caraibi con la famiglia. La giovane, prossima al diploma e intenzionata ad arruolarsi nella Marina degli Stati Uniti, è stata scoperta morta il 6 novembre. Un certificato di morte fornito dalla famiglia ad ABC News indica come causa del decesso una “ asfissia meccanica ” e specifica che la ragazza “ fu asfissiata meccanicamente da un’altra o da altre persone ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
“Ha lottato fino all’ultimo respiro”. La cheerleader 18enne Anna Kepner è stata trovata morta sotto un letto su una nave da crociera. #Florida #omicidio #cheerleaders #annakepner Vai su X
Anna Kepner uccisa durante la crociera, sospettato il fratellastro 16enne che ha dormito accanto al cadavere - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero di Anna, la ragazza di 18 anni morta durante la crociera con la famiglia - L'Fbi sta indagando sulla morte di Anna Kepner, una ragazza di 18 anni, originaria di Titusville, in Florida (Stati Uniti), trovata senza vita lo scorso 8 novembre a bordo della Carnival Horizon, una ... Secondo today.it
Mistero sulla morte di Anna Kepner, 18 anni trovata senza vita sulla nave da crociera Carnival Horizon - La 18enne americana Anna Kepner è stata trovata morta a bordo della nave da crociera Carnival Horizon, partita da Miami verso i Caraibi. Lo riporta fanpage.it
Anna Kepner uccisa durante la crociera, sospettato il fratellastro 16enne che ha dormito accanto al cadavere - È il fratellastro 16enne di Anna Kepner il principale sospettato per la morte della cheerleader uccisa durante la crociera Carnival Horizon ... Si legge su fanpage.it