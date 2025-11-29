Il panorama degli anime include produzioni che sono diventate vere e proprie pietre miliari, mentre altre sono ricordate come esempi di fallimenti clamorosi. L’entità di tali insuccessi varia da opere che hanno sprecato aspettative a serie che hanno tradito le proprie fondamenta narrative, lasciando un segno negativo nel settore. In questo approfondimento saranno analizzati alcuni dei casi peggiori, evidenziando le principali cause di insoddisfazione e delusione tra i fan e gli appassionati del medium. platinum end. Platinum End aveva un ensemble di elementi promettenti: registi noti, una trama avvincente e una notevole campagna promozionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime terribili da dimenticare assolutamente