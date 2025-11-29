Il mondo dell’animazione giapponese è costellato di esempi di produzioni che, a causa di problemi tecnici, scelte creative discutibili o problemi di budget, sono finite per compromettere irrimediabilmente il loro impatto e la loro qualità. La valutazione delle serie anime più deludenti rappresenta spesso un potente esempio di come anche i franchise più popolari possano subire crolli inaspettati. Questo testo analizzerà alcune delle produzioni più emblematiche che, nel corso degli anni, sono state segnate da fallimenti produttivi di grande impatto, illustrando gli episodi di maggiore delusione nel panorama anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Anime disastri da non perdere: le 10 beffe più incredibili di sempre