Animalisti in azione alla Locauto | Prendete posizione per l' orso Papillon
Intervento in quel di Padova per gli attivisti del collettivo Centopercentoanimalisti, ma nel mirino dell’azione c’era il Trentino. All’esterno dell’agenzia padovana Locauto (azienda legata al territorio nostrano avendo sede legale nel capoluogo) è stato apposto uno striscione per invocare ancora. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
La condanna, il conto salato e la reazione degli animalisti ? mdst.it/3WVNB34 - facebook.com Vai su Facebook
Padova, blitz animalista davanti Locauto: chiesta la liberazione dell'orso Papillon - L’associazione 100%Animalisti ha affisso uno striscione davanti all’agenzia di autonoleggio Locauto per chiedere il trasferimento dell’orso Papillon, "rinchiuso da sei anni al Casteller", in un’oasi n ... Come scrive giornaletrentino.it