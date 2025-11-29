Animal crossing 3.0 update novità facile per progettare la tua isola

Nel contesto dell’attesa per il rilascio dell’aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons, i giocatori sono sintonizzati su tutte le novità che questa grande patch ha in serbo. Oltre alle nuove funzionalità di grande impatto come mobili innovativi, le Isole Notturne e un nuovo resort sulla banchina, si stanno facendo largo anche miglioramenti più sottili ma di grande utilità, mirati a migliorare l’esperienza di gioco quotidiana. innovazioni nella gestione della progettazione e della terraformazione. movimenti semplificati lungo un’asse senza rotazioni. Con l’aggiornamento 3.0, sarà possibile spostarsi facilmente lungo un singolo asse durante le operazioni di terraforming o durante la collocazione di elementi come recinzioni o scogliere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

