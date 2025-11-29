Animal crossing 3.0 update novità facile per progettare la tua isola
Nel contesto dell’attesa per il rilascio dell’aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons, i giocatori sono sintonizzati su tutte le novità che questa grande patch ha in serbo. Oltre alle nuove funzionalità di grande impatto come mobili innovativi, le Isole Notturne e un nuovo resort sulla banchina, si stanno facendo largo anche miglioramenti più sottili ma di grande utilità, mirati a migliorare l’esperienza di gioco quotidiana. innovazioni nella gestione della progettazione e della terraformazione. movimenti semplificati lungo un’asse senza rotazioni. Con l’aggiornamento 3.0, sarà possibile spostarsi facilmente lungo un singolo asse durante le operazioni di terraforming o durante la collocazione di elementi come recinzioni o scogliere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Novità Dynit & Coconino + Gadget Shrink Yowai, Medico Psichiatra 10 Animal Crossing Il Diario dell’Isola Deserta 9 Colpiti da una Pioggia Nera Fool Night 8 Vampire Hunter D 1 Portachiavi Dungeons & Dragons #manga #shrink #animalcrossing #dandd #dn - facebook.com Vai su Facebook
Animal Crossing: New Horizons, in arrivo una risoluzione migliorata e la modalità mouse con la Nintendo Switch 2 Edition! - , la versione Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons è una realtà! Secondo animalcrossinglife.com
Animal Crossing: New Horizons 3.0 doesn't mean a long wait for the next Animal Crossing - 0 update and Switch 2 edition have fans worrying about how long it'll be for the next game in the series. Lo riporta msn.com
Animal Crossing: New Horizons, ecco tutti i festeggiati di questa settimana (24/11 – 30/11)! - Questa settimana dovremo salutare il mese di novembre, sempre senza perdere di vista i nostri festeggiati, però! Si legge su animalcrossinglife.com