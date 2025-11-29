Anello ciclabile dei Colli Euganei via la barriera che ne impediva la continuità

Dopo oltre un decennio di disagi, il Comune di Montegrotto Terme annuncia la risoluzione definitiva di una delle maggiori criticità che affliggeva l’Anello Ciclabile dei Colli Euganei (E2) fin dalla sua inaugurazione nel 2012. È stato infatti abbattuto il muro di recinzione di un’area privata che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

SEI TU IL REPORTER di Rietinvetrina – Luca: “La pista ciclabile zona aeroporto è mangiata dall’erba” - facebook.com Vai su Facebook

Le cime verdi tondeggianti che si innalzano dalla pianura sono il ‘circuito’ perfetto per il cicloturismo . Il mitico ‘Anello’ è l’ideale per scoprire borghi e paesaggi - Nel cuore del Veneto i Colli Euganei, in provincia di Padova, si innalzano come verdi cime tondeggianti dalla pianura padana, formando un paesaggio di rara bellezza, amato nel corso dei secoli da ... Secondo quotidiano.net

Veneto. Colli Euganei - Abano Terme è un ottimo punto di partenza per tanti percorsi ciclabili che portano ai Colli Euganei. Segnala ilsole24ore.com

Colli Euganei. Regge, ville e giardini. Un patrimonio tutto da scoprire, tra terme e enogastronomia - Apprezzato per le acque termali, i borghi storici, i parchi naturali e l’enogastronomia, questo angolo di Veneto conserva ... Come scrive repubblica.it