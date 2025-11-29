Andriy Yermak | chi è l’ex braccio destro di Zelensky e cosa c’entra con la corruzione in Ucraina

Nella notte Kiev è finita sotto un altro attacco di droni russi. Poche ore prima il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha licenziato il suo capo di gabinetto Andriy Yermak per l’indagine per corruzione. Un licenziamento che rischia di destabilizzare la presidenza. E che arriva mentre i soldati ucraini lottano in prima linea e il paese sta provando a negoziare la fine della guerra con Stati Uniti e Russia. Zelensky e Yermak. Andriy Yermak, 54 anni, ha guidato la delegazione ucraina ai colloqui con gli Stati Uniti. Ed è stato uno dei membri più importanti della squadra del presidente Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online