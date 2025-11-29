Andriy Yermak | chi è l’ex braccio destro di Zelensky e cosa c’entra con la corruzione in Ucraina
Nella notte Kiev è finita sotto un altro attacco di droni russi. Poche ore prima il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha licenziato il suo capo di gabinetto Andriy Yermak per l’indagine per corruzione. Un licenziamento che rischia di destabilizzare la presidenza. E che arriva mentre i soldati ucraini lottano in prima linea e il paese sta provando a negoziare la fine della guerra con Stati Uniti e Russia. Zelensky e Yermak. Andriy Yermak, 54 anni, ha guidato la delegazione ucraina ai colloqui con gli Stati Uniti. Ed è stato uno dei membri più importanti della squadra del presidente Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Il presidente ucraino ha dichiarato di voler "evitare voci e speculazioni" mentre il suo capo di gabinetto Andriy Yermak ha rassegnato le dimissioni dopo un blitz anticorruzione nella sua casa e nel suo ufficio ? https://l.euronews.com/AlEV - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente ucraino ha dichiarato di voler "evitare voci e speculazioni" mentre il suo capo di gabinetto Andriy Yermak ha rassegnato le dimissioni dopo un blitz anticorruzione nella sua casa e nel suo ufficio Vai su X
Andriy Yermak - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Si legge su ilfoglio.it
Chi è Andriy Yermak, uomo ombra di Zelensky ed eminenza grigia di Kyiv - Da oltre due anni è capo dell’Ufficio presidenziale e si sussurra che i ruoli alla Bankova ... Da lettera43.it
Yermak a Witkoff, tutte le proposte Usa sono bloccate da Mosca - Il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha incontrato a New York l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff. Secondo ansa.it