Andrea Zanchetta | Quando allenavo Pio Esposito non era come oggi Lui non gioca per fama e soldi
Andrea Zanchetta racconta la sua storia, da calciatore ad allenatore, parlando di giovani, Nazionale e identità: dai limiti culturali italiani alla crescita di Pio Esposito, dal lavoro sul campo con il Novara all’eredità dei suoi allenatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'azione - I Settimanali della Diocesi di Novara. . @Novara Football Club -Lecco 1 a 0, vittoria importantissima per la squadra di mister Andrea Zanchetta. Commento di Marco Cito, Giovanni Chiorazzi e Alberto Battimo. #novarafc #novara #calcio #seriecskywif - facebook.com Vai su Facebook