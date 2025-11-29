Andrea Sempio il movente sarebbe chiaro | Gli inquirenti hanno trovato tutto

Il caso di Garlasco si riaccende, e lo fa nel modo più dirompente possibile: con un cromosoma, una linea paterna e un nome che tornano a pesare come un macigno. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dalle nuove analisi sul Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi emerge un profilo genetico che restringe il campo a pochissimi uomini della famiglia Sempio. E l'unico ad aver messo piede nella villetta di via Pascoli è proprio lui: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco. Per anni quel materiale genetico era stato definito inutilizzabile: un "dato scientifico non attendibile ", hanno ribadito fino a ieri i legali dei Poggi.

