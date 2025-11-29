Andrea Sempio aveva un movente per uccidere Chiara Poggi | clamorosa indiscrezione dalla Procura
Andrea Sempio aveva un movente per uccidere Chiara Poggi: è questa la clamorosa indiscrezione raccolta da Il Corriere della Sera e trapelata in queste ore alla stampa che aggraverebbe la posizione dell'amico di Marco Poggi, fratello della vittima, e indagato a più riprese in questi oltre 18 anni dal delitto di Garlasco. I magistrati che indagano infatti su Sempio sarebbero sempre più convinti che l'uomo avesse un motivo per uccidere e, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, ci sarebbero “plurimi indizi contro Sempio”. Il movente sarebbe l'ennesimo colpo alla difesa dell'uomo, dopo gli recenti sviluppi investigativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il padre, gli zii, eventuali cugini maschi. Una manciata di persone, nessuna delle quali ha mai messo piede in casa Poggi. Tranne una: Andrea Sempio. Il risultato delle analisi compiute sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi - facebook.com Vai su Facebook
#Mattino5 ha incontrato Andrea Sempio all'uscita del summit di ieri di Roma: "Mi sento più tranquillo" #Garlasco Vai su X
