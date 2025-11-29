Andrea Miceli celebra anni di impegno nell’arte poetica e nella cultura

MILANO – Fin dall'infanzia Andrea Miceli ha manifestato una spiccata passione per l'arte poetica, trasformata in impegno concreto a partire dal 2010, anno in cui ha iniziato a pubblicare le sue opere. La sua prima raccolta, La Musica del Cuore, è stata pubblicata in formato cartaceo da Aletti Editore nel 2012, seguita da tre e-book.

