Andrea Miceli celebra anni di impegno nell’arte poetica e nella cultura
MILANO – Fin dall’infanzia Andrea Miceli ha manifestato una spiccata passione per l’arte poetica, trasformata in impegno concreto a partire dal 2010, anno in cui ha iniziato a pubblicare le sue opere. La sua prima raccolta, La Musica del Cuore, è stata pubblicata in formato cartaceo da Aletti Editore nel 2012, seguita da tre e-book . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
