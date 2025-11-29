Ancora un femminicidio in Italia | uccide la compagna e poi si toglie la vita

Ennesimo femminicidio in Italia. Un uomo si è tolto la vita dopo aver ucciso la compagna. E qualche giorno fa aveva annunciato una follia Un omicidio che si poteva evitare? Forse sì. In questi casi la sicurezza non la si ha mai, ma le parole del sottufficiale in pensione dell’Aeronautica fanno pensare ad un qualcosa di prevedibile. L’uomo, secondo le ultime indiscrezioni, aveva annunciato la sua intenzione di compiere una follia e proprio in questo sabato si è capito a cosa si riferiva: un femminicidio-suicidio che ha ancora diversi punti da chiarire. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ancora un femminicidio in Italia: uccide la compagna e poi si toglie la vita

