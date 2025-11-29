AMICI DECIMA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI TRA UN MITO DEL CINEMA E NUOVE SFIDE
Domenica 30 novembre, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show “Amici”. Sono 18 gli allievi nella scuola. 10 cantanti: Plasma, Riccardo e Valentina (prof. Zerbi); Angie, Michele, Lorenzo (prof. Cuccarini) e Elena Flavia, Gard e Opi (prof. Pettinelli). 8 ballerini: Emiliano, Maria Rosa e Giorgia (prof. Celentano); Alessio (prof. Emanuel Lo) e Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (prof. Peparini). In studio a valutare le loro esibizioni nel ballo: Eleonora Abbagnato Direttrice della scuola e del corpo di ballo dell’Opera di Roma; nel canto: Carlo Verdone, attore, scrittore, musicista e regista insieme a Stash cantautore, polistrumentista e frontman del gruppo The Kolors. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondisci con queste news
Domenica 30 novembre su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide e gare, 4 allievi saranno a rischio eliminazione, mentre Emiliano vincerà la sfida ed Opi... Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it allmusicitalia.it/a Vai su X
Domenica 30 novembre su Canale 5 andrà in onda la decima puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide e gare, 4 allievi saranno a rischio eliminazione, mentre Emiliano vincerà la sfida ed Opi... Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 #Maria - facebook.com Vai su Facebook
Amici 2025, anticipazioni puntata 30 novembre - Si registrerà oggi la decima puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 30 novembre alle 14 su canale 5. Come scrive skuola.net
Amici di Maria De Filippi anticipazioni 30 novembre: ecco gli ospiti - Ecco gli spoiler sull'ultima registrazione di Amici di Maria De Filippi per la puntata in onda domenica 30 novembre 2025 alle 14. Segnala superguidatv.it
Amici 25, anticipazioni decima puntata: Verdone e Stash tra i giudici - Amici 25: le anticipazioni della decima puntata, in onda su Canale 5 domenica 30 novembre 2025. Lo riporta davidemaggio.it