AMICI DECIMA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI TRA UN MITO DEL CINEMA E NUOVE SFIDE

Domenica 30 novembre, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show "Amici". Sono 18 gli allievi nella scuola. 10 cantanti: Plasma, Riccardo e Valentina (prof. Zerbi); Angie, Michele, Lorenzo (prof. Cuccarini) e Elena Flavia, Gard e Opi (prof. Pettinelli). 8 ballerini: Emiliano, Maria Rosa e Giorgia (prof. Celentano); Alessio (prof. Emanuel Lo) e Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (prof. Peparini). In studio a valutare le loro esibizioni nel ballo: Eleonora Abbagnato Direttrice della scuola e del corpo di ballo dell'Opera di Roma; nel canto: Carlo Verdone, attore, scrittore, musicista e regista insieme a Stash cantautore, polistrumentista e frontman del gruppo The Kolors.

