AMICI DECIMA PUNTATA | MARIA DE FILIPPI TRA UN MITO DEL CINEMA E NUOVE SFIDE

29 nov 2025

Domenica 30 novembre, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show “Amici”. Sono 18 gli allievi nella scuola. 10 cantanti: Plasma, Riccardo e Valentina (prof. Zerbi); Angie, Michele, Lorenzo (prof. Cuccarini) e Elena Flavia, Gard e Opi (prof. Pettinelli). 8 ballerini: Emiliano, Maria Rosa e Giorgia (prof. Celentano); Alessio (prof. Emanuel Lo) e Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (prof. Peparini). In studio a valutare le loro esibizioni nel ballo: Eleonora Abbagnato Direttrice della scuola e del corpo di ballo dell’Opera di Roma; nel canto: Carlo Verdone, attore, scrittore, musicista e regista insieme a Stash cantautore, polistrumentista e frontman del gruppo The Kolors. 🔗 Leggi su Bubinoblog

