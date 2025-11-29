Amici 25 Isobel Kinnear lascia per un nuovo lavoro | i dettagli

Nella decima puntata registrata giovedì 27 novembre, Maria De Filippi ha parlato di una “nuova esperienza” per Isobel Kinnear. Il messaggio è chiaro: l’assenza pare temporanea, ma significativa. Nelle ore seguenti, un approfondimento firmato Giuseppe Candela ha svelato il possibile progetto che la coinvolge. Senza bruciare tutto ora, partiamo dai fatti emersi in studio e, passo dopo passo, vediamo dove potrebbe approdare la ballerina-professionista di Amici 25. Chi è la nuova allieva Giorgja Foglini Amici 25: l’annuncio di Maria De Filippi su Isobel Kinnera. Durante la registrazione del 27 novembre, Maria De Filippi ha comunicato che Isobel Kinnear sarà assente “per alcune puntate” perché impegnata in una nuova esperienza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, Isobel Kinnear lascia per un nuovo lavoro: i dettagli

