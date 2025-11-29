Amazon lancia l’intelligenza artificiale per il doppiaggio dell’anime Banana Fish

l’uso dell’intelligenza artificiale nel doppiaggio: un’innovazione controversa. Negli ultimi mesi, il colosso dello streaming Amazon ha sperimentato un nuovo approccio nel campo dell’audiovisivo, introducendo il doppiaggio generato attraverso tecnologie di intelligenza artificiale. Questa scelta mira a offrire agli utenti la possibilità di fruire dei contenuti in diverse lingue, senza il coinvolgimento diretto di doppiatori umani. Questa innovazione ha scatenato reazioni veementi e critiche diffuse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. le implicazioni dell’utilizzo dell’IA nel doppiaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

