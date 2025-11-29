Amare le città con ironia La mostra fotografica di Paolo Rosselli

Come vedere una città? Come cogliere i mutamenti e le radicali trasformazioni urbanistiche e sociali che sembrano segnare – a una velocità sempre più alta – l’urbanistica contemporanea? Probabilmente con l’ironia e con uno sguardo disincantato che è tipico di quello che Paolo Rosselli mette in mostra alla Triennale di Milano, fino al 6 gennaio, all’interno dell’esposizione Paolo Rosselli. Mondi in posa. La mostra, a cura dello Studio Paolo Rosselli con la collaborazione di Francesco Paleari, Cecilia Da Pozzo e Giacomo Quinland, raccoglie gli ultimi venticinque anni di ricerca del fotografo milanese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

