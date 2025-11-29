Altro che nemico la Russia è terra di opportunità Il Wall Street Journal e l’arte di Trump | Fare soldi non la guerra

Il senso di Trump per gli affari in aree di conflitto. La Russia come terra di opportunità, e non come avversario dell’Occidente. Dopo le varie sfaccettature che hanno riguardato la crisi del Medio Oriente, con la suggestione della Gaza Riviera, il Wall Street Journal titola: “Fare soldi, non fare la guerra”, in riferimento alla strategia del tycoon per concludere il conflitto Russia-Ucraina. Il quotidiano americano scrive che l’intenzione del presidente sia quello di accettare le proposte del Cremlino: una pace tramite gli affari con grande costernazione dell’Europa. Le fonti citate dal Wsj ricostruiscono l’incontro di ottobre, avvenuto in Florida, a Miami, tra l’inviato speciale americano Steve Witkoff – molto contestato anche in casa perchè accusato di essersi piegato alle indicazioni del Cremlino – e Kirill Dmitriev, capo del fondo sovrano russo e negoziatore scelto da Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

