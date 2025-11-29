In questi giorni, dopo l’elezione di Mamdani a sindaco di New York, è diventata virale negli Stati Uniti una email che Peter Thiel, magnate della Silicon Valley, aveva inviato ai vertici di Facebook cinque anni fa in cui rifletteva sul fatto che se il 70 per cento dei giovani dichiarano di avere simpatie socialiste la cosa va presa sul serio, insomma bisogna capire i motivi. Un giornalista di Free Press, Sean Fischer, ha quindi fatto una lunga chiacchierata con Thiel chiedendogli di riprendere e ampliare i concetti espressi in quella breve email. Come è noto, Thiel ha sostenuto Trump, in particolare J. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Altro che giovani: se rivoluzione socialista sarà, la faranno i vecchi