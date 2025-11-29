Altobelli celebra i 70 anni con l’Inter | Questi colori sono la mia vita Sempre sentito parte di questa famiglia Ho dato tutto
Inter News 24 Altobelli festeggia il proprio settantesimo compleanno nel nome del Club nerazzurro! Le parole dell’ex centravanti dell’Inter. Nel giorno del suo 70° compleanno, Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha ripercorso la sua carriera legata ai colori nerazzurri in un’intervista esclusiva ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: PAROLE – «Sono nato interista, è sempre stato il mio sogno giocare per l’Inter. Da bambino ammiravo la squadra di Herrera, quella che mi ha fatto innamorare del calcio. Quando l’Inter mi ha preso dal Brescia, ho visto la sala coppe e ho capito che avevo l’opportunità di aggiungere qualcosa alla grande storia di questo club. 🔗 Leggi su Internews24.com
