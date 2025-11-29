Altavilla Irpina tenta di rapire una bambina all' uscita di scuola | la madre lo mette in fuga
Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altre letture consigliate
TENTATIVO DI ALLONTANARE UNA BAMBINA ALL’USCITA DA SCUOLA: INDAGINI IN CORSO AD ALTAVILLA IRPINA Nella giornata di ieri, all’uscita della scuola primaria di Altavilla Irpina, una madre ha denunciato che uno sconosciuto avrebbe tentato d - facebook.com Vai su Facebook
Altavilla Irpina, tenta di rapire una bambina all'uscita di scuola: la madre lo mette in fuga - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Come scrive msn.com
Tenta di rapire una bambina all'uscita da scuola, mamma lo mette in fuga: caccia all'uomo con i capelli bianchi e lo zainetto - Ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, è in corso una delicata indagine da parte dei carabinieri sul presunto tentativo di rapimento di una bambina avvenuto davanti alla ... Scrive leggo.it