almanacco del 29 11 2025

almanacco del giorno sabato 29 novembre Oggi la chiesa Ricorda a Sant'Antonino di Tolosa vescovo in zona di oggi clip scrittore filologo britannico beige del politico tunisino Jacques Chirac politico francese l'attore Gary Shaw calciatore Ryan Giggs il nostro viaggio nel tempo oggi ci porta in questo 29 novembre ma a partire dal 1890 Quando viene promulgata la costituzione meiji in Giappone segnando l'inizio di una monarchia costituzionale nel 1929 depuratore stato di Richard voglio verde completa il primo volo sopra il Polo Sud nel 1945 la repubblica federale Popolare di Jugoslavia viene ufficialmente dichiarata 1947 l'assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la risoluzione 181 che prevede la partizione della Palestina e la Creazione di uno stato ebraico è uno stato arabo nel 1952 la guerra di Corea il presidente eletto degli finiti e mantiene la promessa elettorale ricambio in Corea per valutare i negoziati di pace e infine nel 1963 il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson istituisce la commissione per indagare sulla assassinio di John Kennedy queste le principali date oggi è anche la giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese che è stata istituita dalle Nazioni Unite in Italia si ricorda l'entrata in vigore del concordato tra la Repubblica Italiana è la Santa Sede era solo il 1984

