Alluvioni in Indonesia e Sri Lanka oltre 300 le vittime

Sabato i soccorritori in Indonesia hanno faticato a raggiungere le vittime in diverse aree devastate, colpite da un terremoto e da inondazioni, e le autorità temevano che il bilancio confermato delle vittime, pari a 248, potesse aumentare ulteriormente. Le aree erano in gran parte isolate da strade danneggiate e linee di comunicazione interrotte, e gli aerei di soccorso stavano consegnando aiuti e rifornimenti al distretto duramente colpito di Tapanuli Centrale, nella provincia di Sumatra Settentrionale in Indonesia, e in altre zone della regione. Gli sforzi di soccorso sono stati inoltre ostacolati da ponti e strade danneggiati e dalla mancanza di attrezzature pesanti.

