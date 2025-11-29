All' Università ' Luigi Vanvitelli' statua dedicata al giudice Rosario Livatino

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - L'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' presenterà pubblicamente l'opera dell'artista Christian Leperino, commemorativa del martirio del Beato Rosario Livatino, in occasione di un convegno dal titolo “Rosario Livatino, beato, magistrato. un giovane”, che si terrà il prossimo 2 dicembre presso l'Aulario dell'Ateneo, in via R. Perla 21 a Santa Maria Capua Vetere. Donata dalla Fondazione San Giuseppe dei Nudi, l'installazione permanente del monumento nei locali dell'Ateneo, ambisce ad infondere negli animi dei giovani i fermenti della verità e della giustizia, i valori fondamentali che hanno ispirato la vita del giovane magistrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

